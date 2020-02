Actualidade

O filme "O Táxi n.º 9297", realizado por Reinaldo Ferreira, o 'Repórter X', terá o Remix Ensemble a fazer a estreia mundial da banda sonora no ciclo Invicta Música Filmes, que arranca no sábado na Casa da Música, no Porto.

O ciclo, que decorre desde 2013, é dedicado à "relação do cinema com a música", explicou o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, debruçando-se ora sobre bandas sonoras existentes, ora sobre filmes mudos, aí apresentando criações contemporâneas.

"Este ano, há uma aposta clara em obras encomendadas décadas depois de o filme ter sido produzido. É uma aposta forte - as encomendas --, de trazer ao público obras inéditas em Portugal. [O ciclo] tem quatro espetáculos, três deles cine-concertos", acrescentou.