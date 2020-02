Actualidade

A velocidade e o questionamento do lugar do corpo na contemporaneidade foram conceitos em que o programador John Romão se focou para encenar "Romeu e Julieta", de Shakespeare, que se estreia na sexta-feira, no Teatro Nacional D. Maria II.

"Trabalhar Shakespeare de uma forma muito generalista é quase impossível", disse o encenador aos jornalistas, no final de um ensaio de imprensa da peça, justificando a opção tomada para pôr em palco esta obra de O Bardo.

Um trabalho que põe em evidência a "presença-ausência do corpo mediada pelos meios de tecnologia e pelos meios de comunicação, numa relação com a virtualidade", que pauta os dias de hoje, afirmou.