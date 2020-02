Actualidade

A operadora de jogo MGM China, com dois casinos em Macau, anunciou uma receita líquida em 2019 de 2,9 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros), mais 19% em comparação com 2018.

Num comunicado divulgado na quarta-feira à noite, a MGM China, que resultou de uma parceria entre a empresária Pansy Ho (filha do magnata do jogo em Macau Stanley Ho) e a norte-americana MGM Resorts, destacou ter obtido mais 500 milhões de dólares (460 milhões de euros) em receitas líquidas do que em 2018.

Em destaque estão os resultados do MGM Cotai, na faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane, a funcionar desde fevereiro de 2018, responsável por uma receita de 1,326 mil milhões de dólares (1,220 mil milhões de euros) em 2019, quase o dobro do montante arrecadado em 2018.