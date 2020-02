Covid-19

A MGM China, detida maioritariamente por capitais norte-americanos, admitiu hoje prejuízos no jogo em Macau durante o primeiro trimestre "e, potencialmente, depois disso", bem como no mercado dos EUA, devido ao surto do coronavírus Covid-19.

"Esperamos que o impacto possa ter impacto material nos resultados operacionais da MGM China no primeiro trimestre de 2020 e, potencialmente, depois disso", indicou em comunicado a empresa, que, tal como todos os outros casinos em Macau, fechou as salas de jogo a 05 de janeiro a pedido do Governo local.

"Embora o surto tenha sido amplamente concentrado na China, na medida em que o vírus afeta a disposição ou capacidade dos clientes de viajar para as propriedades da empresa [mãe] nos Estados Unidos (devido a restrições de viagem ou de outra forma), os resultados domésticos das operações da companhia também podem ter um impacto negativo", pode ler-se na mesma nota.