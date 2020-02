Covid-19

O Comité Central do Partido Comunista Chinês anunciou hoje a substituição do secretário da organização em Hubei, província de onde é originário o surto do coronavírus e onde nas últimas 24 horas morreram 242 pessoas.

Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, que cita uma decisão do Comité Central, Ying Yong, que foi, até à data, presidente da câmara de Xangai, "capital" financeira do país, substitui Jiang Chaoliang como secretário do Comité Provincial de Hubei.

Jiang ocupava aquele cargo desde 2016.