A Comissão Europeia divulga hoje em Bruxelas as previsões económicas intercalares de inverno, com um novo risco externo a ameaçar o desempenho da economia europeia desde a publicação das projeções de outono, o do impacto do novo coronavírus.

Em novembro passado, altura em que voltou a rever em baixa as previsões de crescimento da economia da zona euro - para 1,2%, tanto em 2020 como no próximo ano -, o executivo comunitário advertiu que o abrandamento poderia ser ainda mais pronunciado face às "incertezas de vulto" no ambiente externo, quando ainda não tinha tido início o surto do vírus Covid-19.

A Comissão alertava então que "uma nova escalada das incertezas ou um agravamento das tensões comerciais e geopolíticas" poderiam pesar sobre o crescimento, "assim como um abrandamento mais brutal do que o previsto na China".