Actualidade

A China substituiu hoje o diretor do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, um dos mais altos quadros do país a ser afastado depois de meses de protestos pró-democracia em Hong Kong.

Zhang Xiaoming foi substituído por Xia Baolong, alto funcionário da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), o principal órgão consultivo do Partido Comunista. Zhang foi despromovido para vice-diretor do Gabinete de Ligação, detalhou o Conselho de Estado.

Hong Kong atravessa uma crise política sem precedentes desde o retorno da sua soberania, pelo Reino Unido, em 1997.