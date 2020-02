Covid-19

Uma localidade com dez mil habitantes, perto de Hanoi, foi hoje colocada de quarentena por receio de uma propagação do novo coronavírus, na primeira medida do tipo no Vietname, foi hoje anunciado.

De acordo com o Ministério da Saúde vietnamita, a aldeia foi "colocada sob quarentena" de 20 dias, depois de cinco casos de Covid-19 terem sido identificados em Son Loi, situada na província de Vinh Phuc, a cerca de 30 quilómetros a noroeste de Hanoi.

"Estamos todos bloqueados na localidade e trabalhamos nos nossos arrozais e hortas", mas isto vai afetar um grande número de habitantes com "empregos no exterior, como operários", indicou um residente Tran Van Minh, contactado telefonicamente pela agência de notícia France-Presse.