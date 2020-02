Actualidade

O serviço Tuk Boleias, de transporte gratuito de doentes entre a entrada exterior e a receção do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, transportou mais de 100 mil pessoas em quatro anos, anunciou hoje à Lusa o vereador dos Transportes.

"É uma pequena medida que faz uma grande diferença na vida de muitas pessoas, sobretudo das mais idosas e com menos saúde", disse José Pedro Rodrigues.

O Tuk Boleias tem seis lugares e é um projeto da Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, e do Hospital Pedro Hispano, que arrancou a 23 de novembro de 2015 de forma experimental, tendo depois sido prolongado até então, com o objetivo de resolver queixas diárias de utentes que têm dificuldades em fazer a pé a subida íngreme da rampa de acesso à unidade de saúde.