Actualidade

O grupo britânico Triaboliques abre, no próximo dia 25, terça-feira de Carnaval, o ciclo "Mundos", no Teatro da Trindade, em Lisboa, que se prolonga até novembro, anunciou hoje a Fundação Inatel.

O ciclo é composto por oito concertos de músicas do mundo e, aos Triaboliques - os guitarristas Justin Adams, Ben Mandelson e Lu Edmonds, os "três veteranos do rock e de outras músicas", juntos desde a década de 1980, como escreve a fundação --, segue-se, a 24 de março, no palco do Trindade, a cantora brasileira Ava Rocha, naquela que é a sua estreia na capital portuguesa.

"De sonoridade próxima ao tropicalismo, Ava Rocha mistura a música popular brasileira (MPB) e 'grooves afros', amazónicos, poesia, distorções, suavidade e improvisos, com 'performance' intensa marcada pela sua voz rara", prossegue a fundação.