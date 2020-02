UE/Previsões

A Comissão Europeia manteve hoje a estimativa de 2,0% de crescimento da economia portuguesa em 2019, uma décima acima das estimativas do Governo, de acordo com as previsões económicas de inverno hoje divulgadas.

O Governo estima que em 2019 o crescimento do PIB tenha sido de 1,9%, em linha com as previsões da OCDE, FMI e Conselho das Finanças Públicas. Apenas o Banco de Portugal previu, em dezembro de 2019, um crescimento de 2,0% da economia portuguesa para o ano passado.

As previsões da Comissão Europeia hoje conhecidas antecipam a publicação dos dados relativos ao Produto Interno Bruto de 2019 por parte do Instituto Nacional de Estatística (INE), que serão publicados na sexta-feira.