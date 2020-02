Actualidade

Os incêndios que lavravam no estado australiano de Nova Gales do Sul, o mais atingido durante meses de incêndios florestais devastadores, já estão sob controlo, disseram hoje os bombeiros locais à agência de notícias AFP.

"Desde esta tarde (esta manhã em Lisboa), todos os incêndios em Nova Gales do Sul estão sob controlo", declarou um porta-voz dos bombeiros rurais de Nova Gales do Sul, congratulando-se com essas "boas notícias" após meses de crise sem precedente no país.

As chuvas dos últimos dias, as mais fortes nos últimos trinta anos, apagaram os incêndios mais importantes e controlaram os demais.