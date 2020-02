UE/Previsões

A Comissão Europeia melhorou hoje as previsões de crescimento da economia alemã para 0,6% em 2019, face aos 0,4% estimados no outono, e as de 2020 e 2021 para 1,1%, face à anterior estimativa de 1,0%.

Nas previsões intercalares de inverno, hoje divulgadas, Bruxelas considera que depois do abrandamento do crescimento do PIB observado em 2019, sobretudo, devido à queda das exportações, é expectável que estas "comecem a recuperar gradualmente, acompanhando o modesto crescimento previsto no crescimento da economia global".

No entanto, o executivo comunitário considera que a procura por veículos e bens de investimento, que lideram as exportações alemãs, deverá permanecer fraco e restringir o apetite dos investidores na Alemanha.