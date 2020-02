UE/Previsões

A Comissão Europeia disse hoje ser "muito difícil" prever o impacto do novo coronavírus na economia europeia, afirmando que isso depende da duração e da dimensão do surto, mas admitiu preocupação, dada a importância da China a nível mundial.

A Comissão Europeia manteve hoje a previsão de crescimento da economia da zona euro em 1,2% este ano e 2021, após consecutivas revisões em baixa, estabilização que atribui às repercussões económicas do novo coronavírus, contrabalançadas com melhorias no emprego.

Falando na conferência de imprensa destas previsões económicas intercalares de inverno do executivo comunitário, em Bruxelas, o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, disse ser "muito difícil ter, de momento, uma previsão razoável relativamente à dimensão deste surto e à sua dimensão", pelo que rejeitou apontar impactos económicos ou quais os países da União Europeia (UE) mais expostos.