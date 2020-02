Actualidade

A Associação para a Recuperação da Memória Histórica da Extremadura espanhola (ARMHEX) "denuncia e lamenta" que o Concelho de Badajoz ainda não tenha inaugurado a praça ou avenida com o nome do general português Humberto Delgado.

Esta posição foi tomada no dia anterior ao que assinala o 55.º aniversário do assassínio, em 13 de fevereiro de 1965, nos arredores de Olivença, pela polícia política do regime fascista português (PIDE), do que ficou conhecido como o "General sem Medo".

Num comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira, a ARMHEX "denuncia e lamenta que o Concelho de Badajoz, quase quatro anos depois, ainda não tenha inaugurado a Praça ou Avenida aprovada em honra do General Humberto Delgado e sua companheira Arajaryr Campos".