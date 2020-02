Actualidade

Os ministros da Defesa da NATO decidiram reforçar as atividades de formação da missão da Aliança Atlântica no Iraque, e Portugal participará nesse processo, ainda que sem aumentar o seu contingente, anunciou hoje o ministro João Gomes Cravinho.

À saída de uma reunião ministerial de dois dias no «quartel-general» da Aliança, em Bruxelas, Gomes Cravinho indicou que, "sobre o Iraque há desenvolvimentos interessantes, na medida em que houve um consenso para reforçar as atividades de formação da missão da NATO no Iraque, e Portugal participará nesse processo", que agora já tem o aval das autoridades iraquianas.

O ministro adiantou que, na quarta-feira à noite, chegou "uma carta da parte do primeiro-ministro do Iraque a reforçar o interesse na missão da NATO e mesmo no alargamento dessa missão", uma condição considerada indispensável por vários aliados, incluindo Portugal.