Actualidade

Um homem, de 20 anos, foi detido por suspeitas da prática de crimes de roubo agravado, sequestro e ofensas à integridade física na área metropolitana de Lisboa, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito, em novembro do ano passado, juntamente com dois coautores também já detidos e em prisão preventiva, abordou na via pública a vítima.

Após a abordagem, os suspeitos agrediram e obrigaram a vítima a entrar na própria viatura, tendo como objetivo proceder ao levantamento de dinheiro em máquinas ATM, facto que não se veio a concretizar.