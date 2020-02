Actualidade

A Moody's considerou hoje que os bancos portugueses estão hoje numa melhor situação, desde logo pela redução de crédito malparado, enquanto no negócio têm apostado em segmentos mais rentáveis, mas também mais arriscados, como crédito ao consumo.

Na conferência anual hoje em Lisboa, Maria Cabanyes, analista do setor financeiro da agência de 'rating', considerou que os bancos portugueses estão hoje numa melhor situação, com redução do crédito malparado e ativos problemáticos e melhoria da cobertura, e espera que haja convergência com a média europeia.

Contudo, ainda persistem problemas, entre os quais a menor eficiência dos bancos portugueses (analisada pelo rácio de custos face a receitas) e as pressões sobre a rentabilidade, que os bancos têm compensado com o foco em mais negócio em segmentos mais rentáveis.