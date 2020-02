Actualidade

O ministro das Finanças britânico, Sajid Javid, apresentou hoje a demissão do governo, no decorrer de uma remodelação governamental conduzida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, noticiou a BBC.

De acordo com a estação pública britânica, Javid terá recusado a "condição de despedir todos os seus assessores".

Sajid Javid já tinha protagonizado um confronto com o gabinete do primeiro-ministro, quando a assessora Sonia Khan foi despedida em setembro sem aviso prévio pelo conselheiro de Boris Johnson, Dominic Cummings, que ordenou que lhe fosse retirado o telemóvel e que fosse escoltada pela polícia até ao portão dos edifícios do governo.