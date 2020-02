Actualidade

Um técnico oficial de contas foi constituído arguido, em Faro, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), por suspeitas de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o SEF adianta que a operação surge na sequência de uma investigação iniciada em 2018 e que apurou a "existência de várias 'empresas fantasma' que serviriam apenas de fachada para simulação de relações laborais com cidadãos oriundos do sudeste asiático e da América do Sul".

A Operação Combustível, desencadeada no início desta semana, "teve origem num processo crime cuja investigação teve por base pedidos de vistos consulares na embaixada de Portugal em Nova Deli que se revelaram suspeitos", lê-se na nota.