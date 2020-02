Covid-19

O ministro da Saúde do Japão anunciou hoje o primeiro caso de morte no país de uma pessoa portadora do novo coronavírus (Covid-19), mantendo-se cauteloso quanto à causa da morte da mulher de 80 anos.

"A relação entre o novo coronavírus e a morte dessa pessoa não está estabelecida", disse Katsunobu Kato durante uma conferência de imprensa, adiantando que o resultado positivo do teste foi confirmado depois da morte.

No Japão, "este é o primeiro caso de morte de uma pessoa que o teste deu positivo" para o novo coronavírus, afirmou o ministro japonês.