Eutanásia

Mais de metade dos inquiridos num estudo do Instituto Universitário Egas Moniz mostra-se favorável à eutanásia e os que manifestaram atitudes mais desfavoráveis são os mais velhos, com menor nível de escolaridade e que se identificam com uma religião.

Esta investigação, da responsabilidade do Laboratório de Psicologia do Instituto Universitário Egas Moniz e que será apresentada na próxima semana, avaliou as atitudes da população portuguesa face à eutanásia, em articulação com fatores de ordem psicológica, designadamente a solidão, a satisfação com a vida, o mal-estar psicológico, o bem-estar espiritual e a personalidade.

Os dados da investigação, que decorreu durante os meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano e abrangeu 1.695 pessoas de várias regiões de Portugal continental, indicam que mais de metade (50,5%) dos inquiridos revelou atitudes favoráveis face à eutanásia, um quarto (25,6%) reportou atitudes desfavoráveis e os restantes (23,9%) manifestaram indecisão quando a esta matéria.