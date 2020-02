Actualidade

O Festival de San Sebastián e a Cinemateca Espanhola vão dedicar uma retrospetiva ao cinema sul-coreano, com a exibição de mais de 20 obras marcantes daquele país, criadas nos anos 1950 e 1960, anunciaram hoje as instituições.

O comunicado das duas entidades é revelado na semana em que o filme "Parasitas", de Bong Joon-ho, fez história ao vencer o Óscar de Melhor Filme, tornando-se na primeira obra numa língua que não o inglês a conquistar o galardão.

"O ciclo centra-se na chamada 'era dourada' do cinema sul-coreano, quando, apesar da precária situação económica em que o país se encontrava depois da Guerra da Coreia e do controlo da ditadura militar de Park Chung-hee, se desenvolveu uma indústria cinematográfica capaz de satisfazer a exigência de um cinema popular para o grande público e de consolidar as carreiras de realizadores de diferentes estilos e inquietudes", adiantou o documento.