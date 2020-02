Actualidade

O chefe do Governo de Macau elogiou a escolha do novo diretor do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, anunciada hoje por Pequim.

A China substituiu hoje Zhang Xiaoming como diretor do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, nomeando Xia Baolong, alto funcionário da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo do Partido Comunista.

O chefe do executivo de Macau felicitou Xia Baolong e sublinhou que "sob a liderança firme e forte do Governo Central", o território vai "continuar a reforçar a comunicação com o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado".