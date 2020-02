Actualidade

A segunda fase das dragagens da Lagoa de Óbidos, um investimento de 16 milhões de euros previsto para fevereiro, só deverá iniciar-se em maio, após obtenção do visto do Tribunal de Contas, informou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente.

A previsão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é de que "o Tribunal de Contas (TdC) vise o contrato até final de abril e que os trabalhos tenham início imediatamente a seguir", numa derrapagem de prazos em relação ao arranque da obra prevista para este mês.

Questionada pela agência Lusa acerca do processo relativo à segunda fase das dragagens da Lagoa de Óbidos, a APA esclareceu que "está em fase de apreciação o conjunto de documentos de habilitação apresentados no seguimento da notificação de adjudicação", após o que seguirá para o TdC para obtenção do visto.