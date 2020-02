Eutanásia

A líder parlamentar do PS pediu hoje que o debate sobre despenalização da eutanásia se faça de forma serena, esclarecedora e sem "insinuações sobre troca de votos", rejeitando o referendo e o argumento da falta de debate.

Estas posições foram transmitidas em conferência de imprensa por Ana Catarina Mendes, na Assembleia da República, no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS, durante a qual manifestou a sua convicção de que o projeto dos socialistas sobre esta matéria será aprovado na generalidade.

A Assembleia da República debate na generalidade, em 20 de fevereiro, cinco projetos de lei para a despenalização da morte assistida do Bloco de Esquerda, PS, PAN, PEV e Iniciativa Liberal.