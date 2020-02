Actualidade

Moradores e autarcas de Carnide, em Lisboa, realizam na segunda-feira um protesto para exigir as chaves da esquadra da PSP desta freguesia, encerrada em outubro por más condições, disponibilizando-se para realizar as obras necessárias com vista à sua reabertura.

Nas redes sociais foi criado o evento "Mãos à obra pela nossa Esquadra!", agendado para a próxima segunda-feira, às 18:30, em frente ao edifício que era utilizado pela PSP, durante o qual moradores e autarcas estarão simbolicamente com capacetes de obras, preparados para receber as chaves com vista a poderem, em conjunto, requalificar o imóvel.

Para o evento foram convidados o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, "que é o senhorio do espaço, e o Ministério da Administração Interna (MAI), que era o gestor", de forma a entregarem as chaves do edifício à população, adiantou o presidente da Junta de Freguesia, Fábio Sousa.