Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-N) disse hoje que não é de excluir a possibilidade de enquadrar, no âmbito do Norte 2020, as obras de restauro do Coliseu do Porto, que o município quer concessionar a privados.

No dia 29 de janeiro, quando anunciou este modelo, Moreira explicou que a razão pela qual se optou por este modelo prende-se com a impossibilidade de aceder a fundos comunitários para fazer face a um investimento na ordem dos 8,5 milhões de euros.

Contudo, em resposta à Lusa, a CCDR-N, admitiu que tal hipótese ainda não está "de todo" fechada.