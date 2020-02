Actualidade

O Parque de Escultura de Yorkshire Sculpture Park, no norte da Inglaterra, vai receber uma exposição simultaneamente exterior e interior de obras da artista portuguesa Joana Vasconcelos, entre 07 de março de 2020 e 03 de janeiro de 2021.

"Beyond" é descrita como a maior exposição de Vasconcelos no Reino Unido até à data, reunindo cerca de 30 obras dos últimos 20 anos, incluindo "Pop Galo" (2016), um gigantesco Galo de Barcelos em azulejo e luzes LED.

Com dez metros de altura, é revestido com cerca de 17 mil azulejos, desenhados no ateliê de Joana Vasconcelos e produzidos e pintados à mão na centenária fábrica Viúva Lamego, e tem incorporado um jogo de som e luz, através da composição do músico Jonas Runa e de cerca de 15 mil luzes LED que preenchem as superfícies coloridas da obra.