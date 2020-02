Actualidade

O presidente do parlamento são-tomense submeteu ao Tribunal Constitucional (TC) "para pronunciamento" a proposta de um grupo de deputados do partido Ação Democrática Independente que pretende destituí-lo do cargo, mediante aprovação, na plenária, de uma "resolução de emergência".

"Não estando a iniciativa conformada com os ditames regimentais, não é suscetível a sua discussão pelo plenário e, não havendo soluções plausíveis de entendimento e de interpretação das normas entre os proponentes e a mesa da Assembleia Nacional, é de se submeter à apreciação e pronunciamento do Tribunal Constitucional", indica um despacho do gabinete do presidente do parlamento.

Segundo o documento, a que a Lusa teve hoje acesso, Delfim Neves evoca o articulado da Constituição da República de São Tomé e Príncipe como prorrogativa para enviar a iniciativa dos deputados do Ação Democrática Independente (ADI) para apreciação e pronunciamento do TC.