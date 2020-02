Actualidade

Em vésperas do dia de São Valentim, a empresa de segurança digital Kaspersky alertou para a utilização de cópias de aplicações de encontros, que foram responsáveis, em 2019, por 7.734 ataques informáticos em África.

Num comunicado, a empresa russa assinalou "1.468 ameaças sob o disfarce de mais de 20 populares aplicações de encontros em África, com 7.734 ataques" que atingiram 2.548 utilizadores.

No documento, divulgado na quarta-feira, a Kaspersky indicou que os países mais afetados foram África do Sul, com 58% dos ataques informáticos, o Quénia, com 10%, e a Nigéria, com 4%.