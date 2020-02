Actualidade

A Semapa anunciou hoje ao mercado que fechou 2019 com lucro de 124,1 milhões de euros, uma descida de 6,4% em relação ao ano anterior.

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 124,1 milhões de euros, decrescendo 6,4% face ao ano anterior", refere um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o comunicado, o volume de negócios consolidado do Grupo Semapa, que opera nos setores da pasta, papel, cimento e ambiente, foi em 2019 de 2.228,5 milhões de euros, "resultando num crescimento de 1,4% face ao ano anterior", enquanto "as exportações e vendas no exterior ascenderam a 1.644,7 milhões de euros, o que representa 73,8% do volume de negócios".