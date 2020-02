OE2020

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que está "meio caminho andado" para que a legislatura corra bem com a aprovação, no primeiro ano, do "melhor Orçamento de sempre" do seu executivo.

"Sendo este o primeiro Orçamento da legislatura, era muito importante começar bem a legislatura. Porque começar bem a legislatura é meio caminho andado para que a legislatura corra bem", afirmou.

Falando em Braga, numa sessão de "prestação de contas" aos militantes do PS, António Costa sublinhou que o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) tem tudo o que os anteriores tinham introduzido e contempla "novos avanços".