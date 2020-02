Actualidade

O Governo timorense assinou hoje um contrato de exploração dos recursos de mármore na região de Manatuto, a leste de Díli, com a empresa chinesa EMG Group, uma das principais empresas do setor no mundo.

O acordo tripartido entre a empresa, Ministério do Petróleo e Recursos Minerais e a a Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais (ANPM), centra-se nos recursos de mármore situados na região de Laclo, no município de Manatuto, a leste de Díli.

O presidente da ANPM, Gualdino da Silva, explicou à Lusa que o contrato assinado abrange os direitos de exploração e que, depois de um período estimado de 18 meses, e confirmada a viabilidade comercial e técnica, será feito um novo acordo comercial com o Estado.