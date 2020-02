Actualidade

Comerciantes da Baixa-Chiado apelaram na quinta-feira ao bom senso da Câmara de Lisboa na proposta da Zona de Emissões Reduzidas (ZER) que condicionará o acesso automóvel, com os moradores a manifestarem também reservas às restrições.

"Vamos ser penalizados com os horários loucos de cargas e descargas", disse Catarina Portas, comerciante da zona da Baixa-Chiado, durante uma sessão pública na freguesia de Santa Maria Maior sobre a proposta da Câmara de Lisboa para a ZER Avenida-Baixa-Chiado, que a autarquia apresentou no final de janeiro.

De acordo com a proposta da Câmara de Lisboa, o trânsito automóvel na zona da Baixa-Chiado (que abrange a freguesia de Santa Maria Maior) passará a ser exclusivo para residentes, portadores de dístico e veículos autorizados, entre as 06:30 e as 00:00, a partir do verão.