A SOS Hepatites alertou hoje para os atrasos nos tratamentos dos doentes com hepatite C nos hospitais mais pequenos, do interior do país, lembrando que a espera pela medicação chega, por vezes, a quatro meses.

"Está melhor do que estava há um ano, em que se esperava entre nove e 12 meses. Neste momento isso não acontece, mas mesmo assim ainda esperamos dois a quatro meses", disse à agência Lusa Emília Rodrigues, da associação de doentes SOS Hepatites.

A responsável lembra também que, apesar de esta espera não colocar em causa a eficácia do tratamento, "pode colocar em causa a saúde do doente, porque o fígado continua a degradar-se".