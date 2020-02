Actualidade

Uma série de avalanchas atingiu na quinta-feira uma província central do Afeganistão matando pelo menos 21 pessoas, disseram hoje as autoridades afegãs.

De acordo com o porta-voz do ministério de gestão de desastres, Ahmad Tameem Azimi, sete pessoas continuam desaparecidas após as avalanchas na província central de Daykundi na quinta-feira.

O responsável disse ainda que 10 pessoas ficaram feridas.