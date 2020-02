Actualidade

O BNU, sucursal da Caixa Geral de Depósitos, foi em 2019 a entidade bancária em Timor-Leste com maior valor de depósitos de clientes, com uma quota de 37% do mercado, e a terceira a nível de empréstimos.

Os balanços consolidados das cinco entidades bancárias que operam em Timor-Leste, a que a Lusa teve acesso, mostram que no final do ano passado o Banco Nacional Ultramarino (BNU) tem em depósitos de clientes cerca de 388,31 milhões de dólares (357,52 milhões de euros), mais 85 milhões de dólares (78 milhões de euros) que no final do ano anterior.

O banco indonésio Mandiri, que tinha a segunda maior carteira de depósitos, caiu de 376,2 milhões de dólares (347,2 milhões de euros) para 340,88 milhões de dólares (358,37 milhões de euros) em 2019, seguindo-se o australiano ANZ, que apenas opera no mercado empresarial, onde o total de depósitos caiu de 183,88 para 149,5 milhões de dólares (169,7 para 137,97 milhões de euros.