PR/Índia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou numa entrevista ao jornal indiano The Times of India publicada hoje que as relações com a Índia serão um "ponto central" da presidência portuguesa da União Europeia.

"Quando Portugal assumir a presidência do Conselho da União Europeia (UE) no primeiro semestre de 2021 estou certo de que, como o Governo português já deixou bem claro, as relações UE/Índia serão um ponto central da agenda", declarou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou na quarta-feira a Nova Deli, para uma visita de Estado à Índia que se encontra em visita de Estado à Índia, em que passará também por Mumbai e Goa, com um programa intenso concentrado em três dias, até domingo.