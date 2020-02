Actualidade

A CDU vai pedir à assembleia municipal de Matosinhos para retirar a confiança à Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) caso se confirme a adjudicação do prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões.

"Confirmando-se formalmente a adjudicação sem estarem respondidas todas as questões levantadas pelos órgãos municipais há mais de seis meses deve ser retirada a confiança à APDL e marcar uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Matosinhos para debater o problema e as formas de resistência ao dispor do município para travar o desenvolvimento do processo", lê-se na moção "A APDL não está a cumprir com Matosinhos" que o partido vai apresentar na assembleia municipal de segunda-feira à noite e a que a Lusa teve hoje acesso.

A 23 de janeiro, a APDL disse à Lusa que o concurso para prolongamento do quebra-mar de Leixões recebeu duas propostas e que a adjudicação da empreitava estava prevista para fevereiro.