Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia na segunda-feira a Operação "A violência não é uma opção" que visa alertar a população para a necessidade de evitar comportamentos violentos, anunciou hoje a guarda.

Em comunicado, a GNR adianta que entre segunda e sexta-feira vai realizar ações de sensibilização em todo o país em residências, espaços públicos e privados e, principalmente, junto da comunidade escolar.

Durante as sessões, a GNR vai abordar a violência entre pares, doméstica, no desporto, no namoro e contra idosos.