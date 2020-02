Moçambique/Ataques

O Instituto de Comunicação Social da África Austral (MISA-Moçambique) exigiu hoje uma ação enérgica das autoridades moçambicanas contra um comentador que defendeu "ações extrajudiciais" para jornalistas envolvidos na cobertura sobre a violência armada no Norte do país.

Num comentário que inseriu esta semana na sua página da rede social Facebook, com o título "Brincadeira tem hora", o comentador político e presidente do conselho de administração do Parque de Ciência e Tecnologia, uma instituição do Estado moçambicano, Julião Cumbane, pede às forças de defesa e segurança "para usarem a sua inteligência e ações enérgicas, mesmo as extralegais, contra as notícias miserabilistas" sobre a violência armada que assola a província de Cabo Delgado.

Em comunicado divulgado hoje, a representação do MISA em Moçambique repudia esse posicionamento, qualificando-o como um atentado contra a liberdade de imprensa e de expressão.