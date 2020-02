Actualidade

A Renault apresentou em 2019 prejuízos de 141 milhões de euros, contra 3.302 milhões de euros de lucro no ano anterior, o que acontece pela primeira desde 2009, anunciou hoje o fabricante automóvel francês.

As razões para esta situação negativa têm a ver com a queda da contribuição para o negócio global dos parceiros chineses, da Daimler e, em particular, da Nissan, bem como devido ao agravamento da própria atividade automóvel, justifica a Renault na apresentação dos resultados anuais de 2019, hoje divulgados.

O fabricante automóvel Nissan contribuiu apenas com 242 milhões de euros para os resultados da multinacional francesa no ano passado, depois de no ano anterior ter contribuído com 1.509 milhões de euros, explicou o grupo francês no comunicado.