Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, votos de pesar pelas recentes mortes dos fundadores do PS Fernando Loureiro, médico e sindicalista, e Dino Monteiro, que fundou a Biblioteca Portuguesa de Paris.

Fernando Loureiro faleceu em janeiro passado, aos 84 anos, e teve um percurso político marcado pela resistência ao regime do Estado Novo e pela participação na reunião fundadora do PS em abril 1973, em Bad Munstereifel, na Alemanha.

"Fernando Tavares Loureiro foi ao longo da sua vida uma referência, tendo evidenciado sempre no exercício das mais diversas funções o seu apego aos valores do socialismo democrático e do humanismo", refere-se no voto do PS.