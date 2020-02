Actualidade

O número de hóspedes e dormidas na hotelaria acelerou o crescimento em 2019, com os turistas a aumentarem 7,3% e as dormidas 4,1%, mas os proveitos do setor abrandaram, somando 4.277 milhões de euros, segundo o INE.

Os dados preliminares da "Atividade Turística" do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados referem que no ano passado os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 27,0 milhões de hóspedes e 69,9 milhões de dormidas, a que corresponderam aumentos anuais de 7,3% e 4,1%, respetivamente (+5,3% e +3,2% em 2018).

As dormidas dos residentes abrandaram em 2019 para um crescimento de 6,2% (+6,9% em 2018), somando 21,1 milhões, enquanto as dos não residentes aceleraram para um crescimento de 3,3% (+1,8% em 2018), representando 69,9% do total das dormidas (70,4% em 2018), num total de 48,8 milhões.