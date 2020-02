Migrações

O número de migrantes que usaram a rota marítima entre o Corno de África e o Iémen em 2019 excedeu o fluxo no Mediterrâneo pelo segundo ano consecutivo, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações.

No ano passado, 138.000 pessoas, a maioria das quais etíopes, cruzaram o Golfo do Áden até ao Iémen, apesar do perigo de chegar a um país em guerra civil, com o objetivo de procurar trabalho na região, sobretudo na Arábia Saudita, para onde se dirigiram 90% desses migrantes.

O número, que faz desta a rota marítima com mais tráfego no mundo, é menor do que os 160.000 migrantes que a atravessaram em 2018, mas excede os 110.000 que cruzaram o Mediterrâneo no ano passado, disse o porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Paul Dillon, numa conferência de imprensa hoje realizada.