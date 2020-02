Actualidade

O secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, afirmou hoje que "é fortemente provável" que os CTT venham a ser "parceiros do Estado" na nova concessão do serviço postal universal.

O governante falava no final da inauguração das novas máquinas de tratamento de correio adquiridas pelos CTT no âmbito da modernização da operação de tratamento de correio, em Cabo Ruivo, Lisboa.

"É fortemente provável que os CTT venham a ser parceiros do Estado na nova concessão do serviço postal universal", disse Alberto Souto de Miranda, salientando que serão respeitadas as regras de contratação pública que existem.