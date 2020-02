Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, realçou hoje que a sua equipa deve ser "tão ou mais intensa" do que o FC Porto, para ter hipóteses de vencer o jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

As duas equipas vão-se encontrar em Guimarães, às 17:30, após resultados positivos na ronda anterior - os vitorianos golearam o Famalicão por 7-0, e os 'dragões' venceram o Benfica por 3-2 -, e o técnico adiantou que os minhotos vão jogar "com a mesma intenção de sempre", a de ganhar, frente a "um adversário de bastante valia", caracterizado pela "intensidade".

"Vai-se proporcionar um espetáculo de qualidade, mas acima de tudo de intensidade. O FC Porto é uma equipa muito intensa. Temos de elevar o nosso patamar e ser tão ou mais intensos do que o FC Porto. A característica do FC Porto é ter jogadores grandes, possantes, intensos", disse, na conferência de imprensa de antevisão à partida que vai decorrer no Estádio D. Afonso Henriques.