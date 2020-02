Actualidade

Rúben Amorim garantiu hoje um Sporting de Braga ofensivo a querer ganhar no estádio da Luz ao Benfica, no sábado, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, o que quebraria um 'jejum' de 66 anos.

Os bracarenses não vencem em casa do Benfica, para o campeonato, desde 1954, mas Rúben Amorim frisou a "ambição" da equipa em ir "tentar vencer" à Luz, "sem olhar para o passado, como disse aquando do jogo no 'Dragão'", que os minhotos venceram (2-1), quebrando um jejum de 15 anos.

"A nossa forma de ser é muito ofensiva, é de querer ir ganhar o jogo, de ter protagonismo, e não podemos mudar porque se não vamos perder a nossa qualidade. A ideia é ganhar, seja na Luz, no Dragão ou em Alvalade. Queremos fazer o pleno de vitórias sobre os 'grandes' no último mês. Entrámos sempre para vencer, o Braga já entrava no passado, faltava se calhar aquela 'estrelinha'", notou.