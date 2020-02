Actualidade

O consumo de gasóleo rodoviário cresceu 3,7% no quarto trimestre de 2019, para 1.158,7 milhares de toneladas, superior à subida de 3,4% registada nas gasolinas, indicou a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).

"No caso do gasóleo rodoviário, o consumo do 4.º trimestre de 2019, em relação ao período homólogo, foi superior nos três meses do trimestre, atingindo um total de cerca de 1.158,7 milhares de toneladas, ou seja, mais 41,0 milhares de toneladas (+3,7%)", segundo os dados da Apetro hoje divulgados.

Já nos valores acumulados, até à data, foi verificada uma subida de 2,4%, ou seja, 110 milhares de toneladas, mas, face ao trimestre anterior registou-se uma descida de 5,1%, equivalente a 61,8 milhares de toneladas.